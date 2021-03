(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ora: ci". E' uno dei messaggi che rimbalza nelle chat deiM5S, visionato dall'Adnkronos, dopo che l'associazioneha reso nota l'iniziativa della nascita di un manifesto politico,Vento. L'idea, che accomuna gran parte dei, sia alla Camera che al Senato, è quella di cancellare l'iscrizione dall'Associazione, così da non dover più corrispondere i 300 euro chiesti mensilmente dalla piattaforma presieduta da Davide Casaleggio. "Non siamo più legati, Casaleggio è andato alla guerra aperta", dice una fonte di peso. "L'addio alla fine ce lo ha dato lui, la nascita del 'manifestoVento' parla chiaro e va in quella direzione", dice ...

TV7Benevento : M5S: parlamentari contro Rousseau, 'ora liberi tutti, ci disiscriviamo'... - Ada89386977 : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… - icaro_diretto : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… - zazoomblog : M5s pronto alla trasformazione in partito: nasce il sito Movimento 2050. E i parlamentari scioperano contro Roussea… - Pinucci63757977 : I parlamentari espulsi e fuorusciti dal M5S sono un centinaio: l'accettazione fideistica dei principi di una setta… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S parlamentari

Politicamente, con l'alleanza che salvo colpi di scena resterà in piedi tra Pd,e LeU, dopo l'...gli aggiustamenti costituzionali per recepire fino in fondo il taglio del numero dei. ...... ma oggi viene invece percepito come un partito nel Movimento, finanziato daiper fare però un'azione contro lo stesso'... 'Al momento la cosa importante è che il rapporto trae ...AGI - Nessun patto con Salvini: dal Nazareno, a distanza di due settimane dall'incontro serale a Montecitorio, sono costretti a tornare sui rapporti con la Lega, anche se questa volta è per smentire l ...(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "La Conferenza sul futuro dell'Europa è il luogo adatto per confrontarci su un nuovo modello di Unione, quella del 2050. Per raggiungere i nuovi obiettivi ambientali e soc ...