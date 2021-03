(Di giovedì 4 marzo 2021) Fra il Movimento 5 stelle e la piattaformanon c’è mai stata tanta distanza. Il tema fa discutere i big pentastellati, che chiedono un cambio di passo. “Se non si trova un accordo rapido con laci rivolgeremo ad altre società che possano offrirci una consulenza simile” afferma il sottosegretario agli Interni, Carlo, in un’intervista a Repubblica. “Il buon vecchioandava bene finché restava il pensatoio del M5S, ma oggi viene invece percepito come un partito nel Movimento, finanziato dai parlamentari per fare però un’azione contro lo stesso M5S”... “Al momento la cosa importante è che il rapporto tra M5S esia ben definito in delle cornici chiare rispetto ai ruoli di ognuno”. Non ha dubbi: “Abbiamo grande rispetto per la memoria di Gianroberto Casaleggio, ...

HuffPostItalia : M5S e Rousseau. Sibilia: 'Meglio dirsi addio'. Azzolina: 'Deve cambiare' - BiwiMobu : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… - anglotedesco : «Sciopero» anti Rousseau, guerra sui soldi nel M5S Conte chiama i parlamentari - GiancarloGarci6 : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… - Pasqual01029538 : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Rousseau

'Al momento la cosa importante è che il rapporto trasia ben definito in delle cornici chiare rispetto ai ruoli di ognuno'. Non ha dubbi: 'Abbiamo grande rispetto per la memoria di ...Nel mentre, infatti, lui, Crimi, il direttorio, i facilitatori, Grillo,- inconvenienti della democrazia partecipata grillina è che non si capisce chi decide - lavorano per portare il...Fra il Movimento 5 stelle e la piattaforma Rousseau non c’è mai stata tanta distanza. Il tema fa discutere i big pentastellati, che chiedono un cambio di passo. “Se non si trova un accordo rapido con ...Se le ideologie sono morte, come sosteneva Francis Fukuyama, oggi siamo al vilipendio di cadavere. I corpi profanati sono quelli del liberalismo e del socialismo. Ma pure conservatorismo e comunismo n ...