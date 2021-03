LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA | si parte con gli ottavi maschili In pista Sommariva | Visintin | Leoni e Ferrari

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14 TOMMASOVOLA AI QUARTI! L’azzurro si qualifica al termine della quinta batteria insieme al grande favorito Alessandro Haemmerle. 8.10 Glenn De Blois ed Eliot Grondin strappano il pass nel quarto ottavo. 8.07 Kalle Koblet e Quentin Sodogas sono i qualificati del terzo ottavo. 8.04 Vola ai quarti Lorenzoche strappa il pass nella seconda batteria insieme a Nick Baumgartner. 8.02 Sicon glie Merlin Surget e Adam Dickson sono i qualificati della prima batteria. 8.00 Buongiorno amici di OA Sport, l’odierna prova di Coppa del Mondo dista per cominciare. Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra...

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA: Michela Moioli si gioca la Coppa del Mondo con Samkova - #Snowboardcross… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross

OA Sport

ci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin in testa, sorpresa O’Brien. 10.37 Grenier aveva 17 centesimi di vantaggio al primo intermedio, poi si è . Eurosport_IT : Non solo Sci Alpino! - z ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MICHELA MOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Il nostro live finisce qui.