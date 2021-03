Juventus: Bentancur positivo al Covid, sotto controllo tutti i compagni (Di giovedì 4 marzo 2021) Un'altra tegola per Pirlo. La Juventus ha reso nota la positività al Covid - 19 di Rodrigo Bentancur che "è in isolamento e asintomatico". Nel comunicato il club bianconero ricorda che "rimane in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Un'altra tegola per Pirlo. Laha reso nota la positività al- 19 di Rodrigoche "è in isolamento e asintomatico". Nel comunicato il club bianconero ricorda che "rimane in ...

SkySport : Juventus, Bonucci e Cuadrado verso il rientro contro la Lazio. Bentancur positivo - DiMarzio : Problemi per Pirlo in vista di #JuveLazio: #Bentancur è positivo al coronavirus - marcoconterio : ?? ???? #Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la… - calciodangolo_ : ????Torna l'allarme #Covid19 in casa #Juventus: positivo Rodrigo #Bentancur. Per la sfida contro la #Lazio è emergenz… - ElTrattore : RT @sportface2016: +++#Juventus, Rodrigo #Bentancur positivo al #COVID19: salterà #Lazio e #Porto+++ -