"Io e Rosalinda…". Andrea Zenga, l'insospettabile confessione sulla relazione con l'attrice. È successo dopo il GF Vip (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i momenti di riflessione, sia all'interno della casa che fuori. L"ormai ex gieffina ha sicuramente vissuto una fase molto 'combattuta' tra Andrea Zenga e il lungo fidanzamento con lo storico fidanzato Giuliano. l'attrice si è poi lasciata andare e ha deciso di chiudere la sua relazione per iniziarne una con Andrea Zenga. Ma se è vero che al cuore non si comanda, la relazione nata all'interno della casa più spiata d'Italia sembra proseguire a gonfie vele. Erano in molti a domandarsi cosa fosse successo l'ultima notte trascorsa insieme nella casa del Grande Fratello Vip, e dopo l'uscita dal reality, Rosalinda ha provato a rispondere ai ...

