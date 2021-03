Inter, Suning tra presente e futuro: tutto sulla cessione del club nerazzurro e sul riscatto di Hakimi dal Real Madrid (Di giovedì 4 marzo 2021) La squadra di Antonio Conte è attualmente impegnata in quel di Parma, ma sul fronte societario continuano ad ipotizzarsi le più svariate soluzioni data la volontà del gruppo Suning di cedere le quote del club nerazzurro.Parma-Inter, LIVE Serie A 04/03/2021: segui la direttaIl momento calcistico vissuto dall'Inter è uno il migliori dell'ultimo decennio, ma il futuro del club resta sconosciuto. Il gruppo Suning, che ha chiuso le proprie attività calcistiche in Cina (Jiangsu compreso), sta negoziando con diversi fondi di investimento per la cessione dell'ente nerazzurro e, nel frattempo, la crisi dovuta al Covid-19 ha provocato anche diversi rinvii di alcuni dei pagamenti inizialmente programmati. È successo con Achraf ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) La squadra di Antonio Conte è attualmente impegnata in quel di Parma, ma sul fronte societario continuano ad ipotizzarsi le più svariate soluzioni data la volontà del gruppodi cedere le quote del.Parma-, LIVE Serie A 04/03/2021: segui la direttaIl momento calcistico vissuto dall'è uno il migliori dell'ultimo decennio, ma ildelresta sconosciuto. Il gruppo, che ha chiuso le proprie attività calcistiche in Cina (Jiangsu compreso), sta negoziando con diversi fondi di investimento per ladell'entee, nel frattempo, la crisi dovuta al Covid-19 ha provocato anche diversi rinvii di alcuni dei pagamenti inizialmente programmati. È successo con Achraf ...

Corriere : Inter, c’è anche l’offerta del fondo dell’Arabia Saudita Pif: vuole il 30% del club - MarcoBellinazzo : Suning conferma gli impegni per @Inter ma lo stillicidio di notizie che arrivano dalla Cina sono preoccupanti sulla… - Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - Mediagol : #Inter, Suning tra presente e futuro: tutto sulla cessione del club nerazzurro e sul riscatto di Hakimi dal Real Ma… - fpedrotti_it : Oh incredible. Per l’ennesima volta, metto l’Inter per gufare e due minuti dopo gol e lo prendo in culo ?? Se suning… -