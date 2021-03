Google va verso lo stop al tracciamento utenti per vendere pubblicità (Di giovedì 4 marzo 2021) Google ha deciso: stop al tracciamento degli utenti per vendere la pubblicità. La decisione è derivata dalla crescente preoccupazione in merito alla tutela della privacy. David Temkin, Director of Product Management, Ads Privacy and Trust di Google, ha infatti dichiarato: “Mantenere Internet aperto e accessibile a tutti richiede a tutti noi di fare di più per proteggere la privacy. E ciò significa porre fine non solo ai cookie di terze parti, ma anche a qualsiasi tecnologia utilizzata per tracciare le singole persone mentre navigano sul Web”. In pratica verranno rimossi i cookie da Chrome. I cookie sono delle tecnologie che seguono la navigazione web degli utenti, consentendo di stilare un dettagliato profilo basato sulle loro preferenze e i ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 marzo 2021)ha deciso:aldegliperla. La decisione è derivata dalla crescente preoccupazione in merito alla tutela della privacy. David Temkin, Director of Product Management, Ads Privacy and Trust di, ha infatti dichiarato: “Mantenere Internet aperto e accessibile a tutti richiede a tutti noi di fare di più per proteggere la privacy. E ciò significa porre fine non solo ai cookie di terze parti, ma anche a qualsiasi tecnologia utilizzata per tracciare le singole persone mentre navigano sul Web”. In pratica verranno rimossi i cookie da Chrome. I cookie sono delle tecnologie che seguono la navigazione web degli, consentendo di stilare un dettagliato profilo basato sulle loro preferenze e i ...

