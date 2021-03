“Giustizia per Maradona”: l’ultima iniziativa dopo la morte di Diego (Di giovedì 4 marzo 2021) La figlia di Diego, Giannina, ha convocato una marcia per far luce sulla morte di Maradona: tante sono le domande senza risposta La morte di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre all’età di 60 anni, ha sconvolto il mondo del calcio ma ha anche evidenziato, ancora una volta, il caos di cui, involontariamente, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) La figlia di, Giannina, ha convocato una marcia per far luce sulladi: tante sono le domande senza risposta LadiArmando, scomparso lo scorso 25 novembre all’età di 60 anni, ha sconvolto il mondo del calcio ma ha anche evidenziato, ancora una volta, il caos di cui, involontariamente, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

