Festival di Sanremo 2021, Amadeus si infuria e replica sul palco dell’Ariston contro la Regione Liguria per lo spot con cui fa ironia sul Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus una furia, lo spot della Regione Liguria ironizza sulla manifestazione canora ed il conduttore non la prende affatto bene. È proprio vero allora che il conduttore è allo scuro di alcune dinamiche? In queste prime due serate, il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival, sembra che in diverse occasioni abbia detto di non sapere quello che stesse per andare in onda. Lo ha detto in occasione dell’intervento di Ibrahimovich, così come su diversi interventi di Fiorello. A quanto pare, Amadeus non aveva nemmeno visto lo spot della Regione Liguria, prima che questo andasse in onda. Il motivo? Se lo avesse visto, sicuramente avrebbe avuto qualcosa da ridire. Ma per quale ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 4 marzo 2021)una furia, lodellaironizza sulla manifestazione canora ed il conduttore non la prende affatto bene. È proprio vero allora che il conduttore è allo scuro di alcune dinamiche? In queste prime due serate, il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del, sembra che in diverse occasioni abbia detto di non sapere quello che stesse per andare in onda. Lo ha detto in occasione dell’intervento di Ibrahimovich, così come su diversi interventi di Fiorello. A quanto pare,non aveva nemmeno visto lodella, prima che questo andasse in onda. Il motivo? Se lo avesse visto, sicuramente avrebbe avuto qualcosa da ridire. Ma per quale ...

Corriere : Noi cinquantenni, in questo Sanremo solo per giovani, non ci ritroviamo per niente - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - DrApocalypse : vado a memoria, ma non ricordo una stampa tanto mansueta a Sanremo. Cosa volendo positiva, ma insomma che Festival… - jobwithinternet : RT @jabbaTM: ALTRO CHE FESTIVAL! A SANREMO LA PROTESTA IN PIAZZA DI IMPRESE e LAVORATORI PER RIAPRIRE TUTTO -