(Di giovedì 4 marzo 2021) commenta Lastre di amianto, rottami ferrosi, oli esausti e materiale plastico per un totale di circa 3mila tonnellate: sono ipericolosi individuati dalla Gdf di Torino in duea ...

quotidianopiem : Anche amianto in due discariche a cielo aperto sequestrate a Settimo Torinese - lazzaro14 : RT @MediasetTgcom24: Discariche a cielo aperto nel Torinese, maxi sequestro di rifiuti e 3 denunce #SettimoTorinese - gabrypez1 : RT @rep_torino: Sequestrate due discariche a cielo aperto, con tremila tonnellate di rifiuti tossici [di Carlotta Rocci] [aggiornamento del… - MediasetTgcom24 : Discariche a cielo aperto nel Torinese, maxi sequestro di rifiuti e 3 denunce #SettimoTorinese… - rep_torino : Sequestrate due discariche a cielo aperto, con tremila tonnellate di rifiuti tossici [di Carlotta Rocci] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Discariche cielo

TGCOM

... rottami ferrosi, oli esausti e materiale plastico per un totale di circa 3mila tonnellate: sono i rifiuti pericolosi individuati dalla Gdf di Torino in dueaperto di oltre 10mila ...La Guardia di Finanza di Torino ha sottoposto a sequestro dueaperto di oltre 10.000 metri quadri di superficie, denunciando tre persone. Nell'area, a Settimo Torinese, c'erano lastre di amianto, rottami ferrosi, oli esausti e materiale ...Lastre di amianto, rottami ferrosi, oli esausti e materiale plastico per un totale di circa 3 mila tonnellate. Sono i rifiuti pericolosi indivuduati dalla Guardia di Finanza di Torino in due discarich ...Lastre di amianto, rottami ferrosi, oli esausti e plastica. Tremila tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino che ha scoperto due discariche a cielo ap ...