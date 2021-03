Delitto di Piersanti Mattarella | studenti a confronto

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il 19 marzo in esclusiva per le scuole una giornata disull’omicidio di, a partire dalla visione del film di Aurelio Grimaldi Il 6 gennaio di quarantuno anni fa un killer uccise. Il fratello dell’attuale presidente della Repubblica era il presidente della Regione siciliana, politico democristiano in controtendenza che stava… L'articolo Corriere Nazionale.

Oltre a David Coco che interpretaMattarella, nel cast anche Donatella Finocchiaro , Leo Gullotta e Tony Sperandeo . IL DVD. IlMattarella è disponibile in homevideo grazie al DVD ...Il 6 gennaio di quarantuno anni fa un killer ucciseMattarella. Il fratello dell'attuale presidente della Repubblica era il presidente della Regione siciliana, politico democristiano in controtendenza...Il 19 marzo in esclusiva per le scuole una giornata di confronto sull’omicidio di Piersanti Mattarella, a partire dalla visione del film di Aurelio Grimaldi Il 6 gennaio di quarantuno anni fa un kille ...Nella seconda parte della nostra rubrica mensile DVD-Blu-Ray le recensioni di: Padrenostro, Il colore venuto dallo spazio, Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, Fukushima, Un sogno per t ...