Dai crediti d’imposta agli indennizzi, ecco come sarà il piano di aiuti per le partite Iva (Di giovedì 4 marzo 2021) Circa 2,7 milioni di lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro potrebbero trovarsi di fronte a un bivio: un credito d’imposta per compensare le tasse dovute o un indennizzo a fondo perduto. Lo prevede il decreto «Sostegno» in arrivo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 marzo 2021) Circa 2,7 milioni di lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro potrebbero trovarsi di fronte a un bivio: un creditoper compensare le tasse dovute o un indennizzo a fondo perduto. Lo prevede il decreto «Sostegno» in arrivo

fisco24_info : Dai crediti d’imposta agli indennizzi, ecco come sarà il piano di aiuti per le partite Iva: Circa 2,7 milioni di la… - LucianoRomeo9 : RT @lrspcs: Pensione più bassa a marzo? Ecco perché c'è il 'prelievo' Calano le pensioni di operai ed impiegati per un ricalcolo dei credit… - Simo07827689 : RT @lrspcs: Pensione più bassa a marzo? Ecco perché c'è il 'prelievo' Calano le pensioni di operai ed impiegati per un ricalcolo dei credit… - max65bo : RT @lrspcs: Pensione più bassa a marzo? Ecco perché c'è il 'prelievo' Calano le pensioni di operai ed impiegati per un ricalcolo dei credit… - lrspcs : Pensione più bassa a marzo? Ecco perché c'è il 'prelievo' Calano le pensioni di operai ed impiegati per un ricalcol… -