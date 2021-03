Crisanti all’attacco del generale Figliuolo

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Andreadel nuovo commissario per l’emergenza COVID Paolo: secondo il microbiologo per la distribuzione dei vaccini sarebbe stato meglio scegliere qualcuno che lavora ad Amazon Intervenendo a ”ilcafFLEdelmercoledì”, rubrica settimanale della Fondazione Luigi Einaudi,ha detto: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostrodel Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” per poi aggiungere: Amazon “è in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno e distribuirli capillarmente su tutto il territorio – ha argomentato il microbiologo – Il fatto che ...