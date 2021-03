Cremonese-Salernitana | Centri Verrengia main sponsor

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sabato 06/03/21, in occasione del match di campionato di serie B tra U.Se U.S, isaranno nuovamentedel sodalizio granata, sperando di espugnare la città lombarda! Ancora una volta isi rendono protagonisti nel mondo del calcio, ed in particolar modo con la squadra della propria città Consiglia