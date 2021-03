COVID, il punto sui ricoveri al Moscati di Avellino: nessuna positività dopo screening interno (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino risultano ricoverati 61 pazienti positivi al Coronavirus: 36 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 5 in terapia intensiva e 20 al plesso Landolfi di Solofra. I pazienti positivi ricoverati temporaneamente nell’Unità operativa di Cardiochirurgia – in attesa del superamento della fase critica del decorso post-operatorio – sono stati trasferiti nelle aree COVID. Lo screening eseguito sul personale e i pazienti del reparto di Cardiochirurgia è stato esteso anche all’Unità operativa di Cardioanestesia e alle sale operatorie dedicate e non sono emerse altre positività. Gli ambienti sono stati sottoposti, come da protocollo, a una sanificazione straordinaria e in Cardiochirurgia le attività ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso l’Azienda ospedaliera San Giuseppedirisultano ricoverati 61 pazienti positivi al Coronavirus: 36 nelle aree verde e gialla delHospital, 5 in terapia intensiva e 20 al plesso Landolfi di Solofra. I pazienti positivi ricoverati temporaneamente nell’Unità operativa di Cardiochirurgia – in attesa del superamento della fase critica del decorso post-operatorio – sono stati trasferiti nelle aree. Loeseguito sul personale e i pazienti del reparto di Cardiochirurgia è stato esteso anche all’Unità operativa di Cardioanestesia e alle sale operatorie dedicate e non sono emerse altre. Gli ambienti sono stati sottoposti, come da protocollo, a una sanificazione straordinaria e in Cardiochirurgia le attività ...

