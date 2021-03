Covid, aumentati del 33% i casi nell’ultima settimana: i dati del Gimbe (Di giovedì 4 marzo 2021) . La situazione in Italia sta progressivamente peggiorando in questi giorni La situazione dei contagi in Italia sta progressivamente peggiorando. L’arrivo delle varianti (soprattutto quella inglese) sta creando non pochi problemi all’interno dei nostri ospedali. Diverse regioni hanno dovuto inasprire le proprie misure e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) . La situazione in Italia sta progressivamente peggiorando in questi giorni La situazione dei contagi in Italia sta progressivamente peggiorando. L’arrivo delle varianti (soprattutto quella inglese) sta creando non pochi problemi all’interno dei nostri ospedali. Diverse regioni hanno dovuto inasprire le proprie misure e L'articolo proviene da Inews.it.

