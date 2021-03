Covid, a Napoli si protesta festeggiando: è il “compleanno” delle scuole chiuse (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli, questa mattina, si è festeggiato il simbolico “compleanno” della chiusura delle scuole, che coincide con l’inizio della pandemia. Ad organizzare la manifestazione il gruppo di no dad “Usciamo dagli schermi”, che si è dato appuntamento sabato alle 11,30 alla metropolitana di via Toledo. “Siete invitati al compleanno della scuola chiusa: da un anno viene negato il diritto all’istruzione. Un anno di Dad come pretesto per giustificare la chiusura arbitraria e discontinua delle scuole di ogni ordine e grado; senza una reale motivazione epidemiologica e fuori dal quadro normativo nazionale”, spiegano i manifestanti. “Anche con il nuovo Dpcm – continuano -, la chiusura delle scuole continua ad essere usata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, questa mattina, si è festeggiato il simbolico “” della chiusura, che coincide con l’inizio della pandemia. Ad organizzare la manifestazione il gruppo di no dad “Usciamo dagli schermi”, che si è dato appuntamento sabato alle 11,30 alla metropolitana di via Toledo. “Siete invitati aldella scuola chiusa: da un anno viene negato il diritto all’istruzione. Un anno di Dad come pretesto per giustificare la chiusura arbitraria e discontinuadi ogni ordine e grado; senza una reale motivazione epidemiologica e fuori dal quadro normativo nazionale”, spiegano i manifestanti. “Anche con il nuovo Dpcm – continuano -, la chiusuracontinua ad essere usata ...

