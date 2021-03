Cosa si può fare e cosa no nella zona arancio rinforzata (Di giovedì 4 marzo 2021) Gabriele Laganà Chiuse tutte le scuole e stop a visite a parenti ed amici. Sono numerose le novità per la Lombardia che entrerà in zona "arancione scuro" dalla mezzanotte di oggi Dalla mezzanotte di oggi, e fino al prossimo 14 marzo, la Lombardia sarà classificata nella poco invidiabile zona "arancione scuro". Una decisione che segue gli aumenti di contagi registrati nelle ultime settimane nella Regione. I numeri sono, infatti, preoccupanti. Solo ieri la Lombardia ha fatto registrare più di un quinto dei contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia. nella Regione sono stati individuati 4.590 nuovi positivi al coronavirus a fronte di 55.611 tamponi effettuati. Attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid mentre 532 sono le ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Gabriele Laganà Chiuse tutte le scuole e stop a visite a parenti ed amici. Sono numerose le novità per la Lombardia che entrerà inne scuro" dalla mezzanotte di oggi Dalla mezzanotte di oggi, e fino al prossimo 14 marzo, la Lombardia sarà classificatapoco invidiabilene scuro". Una decisione che segue gli aumenti di contagi registrati nelle ultime settimaneRegione. I numeri sono, infatti, preoccupanti. Solo ieri la Lombardia ha fatto registrare più di un quinto dei contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia.Regione sono stati individuati 4.590 nuovi positivi al coronavirus a fronte di 55.611 tamponi effettuati. Attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid mentre 532 sono le ...

