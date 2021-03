Calcio: Assemblea Lega Serie A non decide su diritti tv, aggiornata alla prossima settimana (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Calcio: Assemblea Lega Serie A non decide su diritti tv, aggiornata alla prossima settimana... - sportface2016 : Al via l'assemblea della #Lega di #SerieA che discuterà dell'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 20… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Diritti TV, DAZN resta in vantaggio: oggi nuova assemblea: CdS –… - TeleDigitale : #SerieATIM #SerieA, oggi l'assemblea di Lega. Si decide su fondi e #dirittitv - ImpieriFilippo : RT @An_Bion: Anche i fondi di private equity parteciperanno domani all'assemblea di @SerieA chiamata anche a decidere sui #dirittiTv fra @D… -