Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più (Di giovedì 4 marzo 2021) E' quanto emerge dai dati preliminari Istat contenuti in Statistica today, in cui viene sottolineato che i dati sono i peggiori dal 2005. Nell'anno della pandemia si azzerano così i miglioramenti ... Leggi su corrieredicomo (Di giovedì 4 marzo 2021) E' quanto emerge dai dati preliminari Istat contenuti in Statistica today, in cui viene sottolineato che i dati sono i peggiori dal 2005. Nell'anno della pandemia si azzerano così i miglioramenti ...

tarutac : RT @P_M_1960: Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più. Spero che aiutare i più deboli e gli ultimi diventi per tutti la… - AnnaOrr15 : RT @P_M_1960: Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più. Spero che aiutare i più deboli e gli ultimi diventi per tutti la… - zazoomblog : Aumenta povertà assoluta nel 2020 335mila famiglie in più - #Aumenta #povertà #assoluta #335mila - nonnaangela60 : RT @P_M_1960: Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più. Spero che aiutare i più deboli e gli ultimi diventi per tutti la… - PatriziaOrlan11 : RT @P_M_1960: Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più. Spero che aiutare i più deboli e gli ultimi diventi per tutti la… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumenta povertà Istat: record di poverta' assoluta da 15 anni, 1 milione di persone in piu' - 2 ...6% dell'anno precedente) e l'11,1% per gli individui (dal 10,1%) in termini di incidenza; nel Centro, sono in poverta' 53 mila famiglie e 128 mila individui in piu', con un'incidenza che aumenta sia ...

Aumenta povertà assoluta, nel 2020 335mila famiglie in più L'aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie (su cui si basa l'indicatore di povertà). Secondo le stime infatti, nel 2020 la ...

«Jacindamania? Più stile che sostanza, la premier neozelandese è una conservatrice» Corriere della Sera ...6% dell'anno precedente) e l'11,1% per gli individui (dal 10,1%) in termini di incidenza; nel Centro, sono in poverta' 53 mila famiglie e 128 mila individui in piu', con un'incidenza chesia ...L'aumento dellaassoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie (su cui si basa l'indicatore di). Secondo le stime infatti, nel 2020 la ...