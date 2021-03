Zona rossa e arancione, regioni e covid: cosa succede (Di giovedì 4 marzo 2021) Italia da Zona rossa? Il contagio da coronavirus non si ferma, sotto la spinta delle varianti del covid, e le misure restrittive si intensificano su base locale. Dopo una giornata da 20.884 nuovi casi e alla vigilia del monitoraggio settimanale dell’Iss -che porterà all’eventuali novità in Zona rossa, arancione e gialla- il quadro dell’epidemia si conferma particolarmente complesso. La Lombardia si sta avvicinando verso una Zona rossa o arancione rafforzata? “A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione”, dice Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Lombardia. Il governatore Attilio Fontana, a chi se la regione è destinata a passare alla Zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Italia da? Il contagio da coronavirus non si ferma, sotto la spinta delle varianti del, e le misure restrittive si intensificano su base locale. Dopo una giornata da 20.884 nuovi casi e alla vigilia del monitoraggio settimanale dell’Iss -che porterà all’eventuali novità ine gialla- il quadro dell’epidemia si conferma particolarmente complesso. La Lombardia si sta avvicinando verso unarafforzata? “A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione”, dice Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Lombardia. Il governatore Attilio Fontana, a chi se la regione è destinata a passare alla...

