Vaccini: da Ministero via libera a dose unica guariti Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino” anti-Covid-19 nei soggetti con “pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica). E’ quanto si legge nella circolare del Ministero della Salute ‘Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2’, firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ possibile considerare la somministrazione di un’di vaccino” anti--19 nei soggetti con “pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica). E’ quanto si legge nella circolare deldella Salute ‘Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2’, firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza.

