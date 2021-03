Uomini e Donne, nuove dichiarazioni di Giulia De Lellis scatenano le polemiche del web! (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giulia De Lellis con i suoi 5 milioni di follower su Instagram è diventata una delle influencer più seguite e più discusse del mondo del web. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita dispensare dei consigli ai suoi fan tramite i social, e questa volta alcune sue dichiarazioni hanno fatto indispettire molti follower per il messaggio a detta loro sbagliato che Giulia ha fatto passare parlando di come ci si dovrebbe comportare in presenza del proprio uomo: La De Lellis ha affermato – tra i vari consigli – che bisogna essere sempre ben curate e decenti, oltre al fatto che secondo lei non bisogna parlare di alcuni bisogni fisiologici. Sono stati molti gli utenti che su Twitter si sono completamente dissociati dalle parole di Giulia, e come ormai ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021)Decon i suoi 5 milioni di follower su Instagram è diventata una delle influencer più seguite e più discusse del mondo del web. L’ex corteggiatrice diè solita dispensare dei consigli ai suoi fan tramite i social, e questa volta alcune suehanno fatto indispettire molti follower per il messaggio a detta loro sbagliato cheha fatto passare parlando di come ci si dovrebbe comportare in presenza del proprio uomo: La Deha affermato – tra i vari consigli – che bisogna essere sempre ben curate e decenti, oltre al fatto che secondo lei non bisogna parlare di alcuni bisogni fisiologici. Sono stati molti gli utenti che su Twitter si sono completamente dissociati dalle parole di, e come ormai ...

