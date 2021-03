Studio Resente | diamo il potere a chi è veramente competente

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un appello a Mattarella Io non ci sto! Voglio che il Presidente della Repubblica spieghi. È il Presidente di noi Italiani ed è giusto che spieghi cosa sta accadendo. Voglio – e come me ce ne sono molti – il perché delle sue scelte. Chi l’ha consigliato – se è vero che c’è un rapporto L'articolo proviene da Novella 2000.

La delusione seguita alla formazione del governo Draghi, fra ritorni inattesi e un futuro sempre più preoccupante: parla Alessandro Resente.Gli editti dell'Europa intralciano anche il nobile mondo del vino? È quanto si chiede il nostro Alessandro Resente in questo editoriale.