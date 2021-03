Sci di fondo oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma 15 km uomini, italiani in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ritornano in gara gli uomini ai Mondiali di sci di fondo a Oberstdorf, che prevedono per questa giornata una 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli, potenzialmente il passo d’addio, o uno dei passi d’addio, di Martin Johnsrud Sundby. Il norvegese detiene peraltro il titolo mondiale, ma è enormemente lontano dalla possibilità di riprendersi lo scettro iridato, per il quale è favorito Alexander Bolshunov. Il russo continua a cercare di fare incetta di medaglie, dopo l’oro della skiathlon. Sarà la sua usuale battaglia contro i norvegesi, con qualche possibile inserimento altrove. Italia in scena ancora con una linea tra esperienza e gioventù, con Stefano Gardener secondo a prendere il via. Giandomenico Salvadori avrà il 6, Davide Graz il 25 e Mirco Bertolina il 37. La 15 km a tecnica libera maschile dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ritornano ingliaidi sci dia Oberstdorf, che prevedono per questa giornata una 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli, potenzialmente il passo d’addio, o uno dei passi d’addio, di Martin Johnsrud Sundby. Il norvegese detiene peraltro il titolo mondiale, ma è enormemente lontano dalla possibilità di riprendersi lo scettro iridato, per il quale è favorito Alexander Bolshunov. Il russo continua a cercare di fare incetta di medaglie, dopo l’oro della skiathlon. Sarà la sua usuale battaglia contro i norvegesi, con qualche possibile inserimento altrove. Italia in scena ancora con una linea tra esperienza e gioventù, con Stefano Gardener secondo a prendere il via. Giandomenico Salvadori avrà il 6, Davide Graz il 25 e Mirco Bertolina il 37. La 15 km a tecnica libera maschile dei ...

