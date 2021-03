Sanremo, giuria adolescenti vota i Maneskin (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella prima serata del Festival Sanremo la giuria degli adolescenti, organizzata per il terzo anno consecutivo da Radioimmaginaria, “consacra” i Maneskin con il 27% dei voti per la canzone più bella e il 32% come outifit “più figo”. Alle spalle della band romana si posizionano Francesca Michelin e Fedez che raccolgono il 18% dei consensi e Madame il 14%. Secondo i ragazzi indubbiamente l’esibizione più trash è stata quella di Max Gazzè e la Triflluoperazina monstery band con il 32% dei voti. mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella prima serata del Festivalladegli, organizzata per il terzo anno consecutivo da Radioimmaginaria, “consacra” icon il 27% dei voti per la canzone più bella e il 32% come outifit “più figo”. Alle spalle della band romana si posizionano Francesca Michelin e Fedez che raccolgono il 18% dei consensi e Madame il 14%. Secondo i ragazzi indubbiamente l’esibizione più trash è stata quella di Max Gazzè e la Triflluoperazina monstery band con il 32% dei voti. mgg/red su Il Corriere della Città.

