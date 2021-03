Sanremo 2021, non sono solo canzonette! (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’attesa è montante come un soufflé che si sgonfia subito. Mi metto in visione con la mia socia Roselina Salemi e l’artista Carla Milesi. Sanremo come da social protocollo va visto in compagnia. Ci deliziamo con spaghetto alla carbonara e poi già primo dilemma da sciogliere – da fare con uova intere o solo rosso? Sanremo va visto a pancia piena. Ma la vera indigestione è quella di strass, luccichii, piume, canzonette, gag… Effetti speciali. Fiorello fa la sua entrée regale alla Wanda Osiris sotto un mantello di fiori che pesa un accidenti e chiosa: “L’ho rubato nel camerino di Achille Lauro”. La platea è fatta di poltroncine rosse, tutte vuote, per protocollo sanitario. Gli applausi ci sono, ma sono finti. Non hanno voluto neanche i figuranti. Fiorello ci attacca subito una battuta: “Il figurante è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’attesa è montante come un soufflé che si sgonfia subito. Mi metto in visione con la mia socia Roselina Salemi e l’artista Carla Milesi.come da social protocollo va visto in compagnia. Ci deliziamo con spaghetto alla carbonara e poi già primo dilemma da sciogliere – da fare con uova intere orosso?va visto a pancia piena. Ma la vera indigestione è quella di strass, luccichii, piume, canzonette, gag… Effetti speciali. Fiorello fa la sua entrée regale alla Wanda Osiris sotto un mantello di fiori che pesa un accidenti e chiosa: “L’ho rubato nel camerino di Achille Lauro”. La platea è fatta di poltroncine rosse, tutte vuote, per protocollo sanitario. Gli applausi ci, mafinti. Non hanno voluto neanche i figuranti. Fiorello ci attacca subito una battuta: “Il figurante è ...

