Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata: cantanti, canzoni e ospiti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cosa prevede la scaletta della seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo: ecco gli ospiti, i cantanti e le canzoni di mercoledì 3 marzo. Jacopo M. Raule/Getty ImagesArchiviata con successo la prima serata, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a entrare nel vivo. Questa sera, mercoledì 3 marzo, il palco dell'Ariston vedrà le esibizioni degli altri 13 cantanti Big in gara, che presenteranno la seconda metà delle canzoni scelte per la 71esima edizione del prestigioso evento musicale. Come accaduto nella serata del debutto, ci saranno anche 4 Nuove proposte, delle quali solo due andranno avanti.

