Sanremo 2021: la canzone dei Maneskin è un plagio? La risposta di Sony (Di mercoledì 3 marzo 2021) Damiano dei Maneskin - Sanremo 2021 Nuova questione spinosa al Festival di Sanremo 2021. A poche ore dal loro debutto sul palco dell’Ariston, i Maneskin sono stati infatti accusati di plagio. Al centro del contendere il brano Zitti e Buoni (qui il testo), presentato proprio ieri sera nella prima serata della kermesse canora. La canzone in gara è simile al brano F.D.T. – Fuori di Testa di Anthony Laszlo, incisa nel 2015 dall’etichetta indipendente Inri di Torino. All’ascolto, le analogie sembrano parecchie: oltre a tonalità e riff piuttosto simili, la musicalità del ritornello di Zitti e Buoni è identica e, come se non bastasse, Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone cantano così: “Vado fuori di testa, solo se non mi vuoi. Sono fuori di testa, e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Damiano deiNuova questione spinosa al Festival di. A poche ore dal loro debutto sul palco dell’Ariston, isono stati infatti accusati di. Al centro del contendere il brano Zitti e Buoni (qui il testo), presentato proprio ieri sera nella prima serata della kermesse canora. Lain gara è simile al brano F.D.T. – Fuori di Testa di Anthony Laszlo, incisa nel 2015 dall’etichetta indipendente Inri di Torino. All’ascolto, le analogie sembrano parecchie: oltre a tonalità e riff piuttosto simili, la musicalità del ritornello di Zitti e Buoni è identica e, come se non bastasse, Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone cantano così: “Vado fuori di testa, solo se non mi vuoi. Sono fuori di testa, e ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - sportface2016 : #Amadeus rivela: '#Ibrahimovic mai così stanco, neanche in campo' - zicolo66 : -