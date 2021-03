PORDENONE KO AL BENTEGODI CON IL CHIEVO

UdineseTV : Pordenone sconfitto al Bentegodi - - larenait : Reti di Ciciretti, Garritano e Obi - psb_original : Il Chievo domina al Bentegodi: vittoria per 3-0 contro il Pordenone #SerieB - henryejune : RT @ACChievoVerona: ???? FINITAAAA! I gialloblù tornano alla vittoria e lo fanno al #Bentegodi contro il #Pordenone con il risultato di 3?-… - ACChievoVerona : ???? FINITAAAA! I gialloblù tornano alla vittoria e lo fanno al #Bentegodi contro il #Pordenone con il risultato di… -

Ultime Notizie dalla rete : PORDENONE BENTEGODI

VERONA - Alil ChievoVerona batte 3 - 0 ilgrazie alle reti realizzate nella prima frazione al 29 da Ciciretti e al 32 da Garritano. Nella ripresa al 23 è Obi a chiudere definitivamente il ...E' in piena zona playoff il Chievo che non ha problemi a schiantare il: tutto facile al '' per i padroni di casa che vanno avanti con Ciciretti e Garritano. Chiude i discorsi sul 3 ...Il Chievo torna a ruggire. Al 'Bentegodi' demolito (3-0) il Pordenone. "Orgoglio Chievo: cala il tris e si rilancia in campionato", titola in taglio basso L'Arena in edicola oggi. "La squadra di Aglie ...Battuta la Reggina in trasferta 3-0, Frosinone e Spal frenano le due formazioni ora rispettivamente terza e quarta. Il Chievo stende il Pordenone ed è ...