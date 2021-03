Pavia | sorpreso con 300 grammi di marijuana e hashish | arrestato 64enne

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hannoa Vigevano, in provincia di, un uomo di 64 anni trovato in possesso di 300di droga. L'uomo, titolare di un'azienda agricola e pregiudicato, è stato controllato dai militari dopo che attorno alla sua abitazione erano stati notati numerosi giovani. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati 254di, 5di cocaina, 33di, materiale per il confezionamento, oltre 13 cartucce da caccia calibro 12, detenute senza autorizzazione. L'uomo,per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni, è stato portato nel carcere di

Ultime Notizie dalla rete : Pavia sorpreso

LiberoQuotidiano.it

E i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia dilo hannoin flagranza, con in mano ancora il cacciavite , che stava danneggiando la Opel Meriva del 'suocero', dopo essersi ...Appare quindi incongruo che si segnalino soloe Fidenza in questa cartina anche per l'... accertamenti su una carta di credito e una maila rubare un paio di scarpe in un negozio, ...Marcela Tuculliano: viviamo con lo stipendio di mio marito. Mariella Gambino di Casarile: chi studia a Milano che fa?I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pavia hanno denunciato a piede libero un 21enne romeno e due 25enni marocchini, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stu ...