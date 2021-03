“Ora Damasco è sicura, tornate a casa”. La Danimarca punta al rimpatrio dei rifugiati siriani (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – La Danimarca è la prima nazione in Europa ad affermare senza mezzi termini che adesso Damasco è una città sicura e dunque i rifugiati siriani possono tornare a casa. Non si tratta di un obbligo, ovvero non vi sarà un rimpatrio coatto, ma l’indicazione di Copenaghen è chiara. La nazione scandinava ha infatti deciso di togliere lo status di rifugiati a 94 immigrati siriani, chiedendogli esplicitamente di far ritorno nella loro nazione di origine. Damasco è sicura, i rifugiati siriani “tornino a casa” Il ministro danese per l’Immigrazione, Mattias Tesfaye, già il mese scorso sosteneva che i rifugiati sapevano che la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Laè la prima nazione in Europa ad affermare senza mezzi termini che adessoè una cittàe dunque ipossono tornare a. Non si tratta di un obbligo, ovvero non vi sarà uncoatto, ma l’indicazione di Copenaghen è chiara. La nazione scandinava ha infatti deciso di togliere lo status dia 94 immigrati, chiedendogli esplicitamente di far ritorno nella loro nazione di origine., i“tornino a” Il ministro danese per l’Immigrazione, Mattias Tesfaye, già il mese scorso sosteneva che isapevano che la ...

