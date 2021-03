Matteo Ranieri riprende Sophie di nascosto nella camera d’albergo | la sua reazione VIDEO

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La tronistaCodegoni ha scelto il corteggiatoree da allora sono inseparabili. Di recente il ragazzo ha realizzato unche sta circolando sul web. Lei che non sapeva di essere ripresa. Ecco la– Solonotizie24diCodegoni era già famosa sui social per essere la modella di punta di Chiara Ferragni in uno dei suoi showroom di Milano. Nonostante la giovane età, ha sempre mostrato di essere molto matura. Il suo percorso da tronista non è stato semplice perché all’inizio non ha trovato qualcuno in grado di farle battere il cuore. Tutto è cambiato quando è arrivato nello studio...