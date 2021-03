LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: 3’50” per i battistrada. Gruppo pilotato dalla Trek-Segafredo di Nibali e Ciccone (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Attenzione, perchè la discesa che poterà i corridori ad Albenga sta favorendo il Gruppo che ha già risucchiato 20? ai dodici fuggitivi. 12.58 Gap invariato tra Gruppo e fuggitivi che hanno ancora 3’53” di vantaggio. 12.54 Nicolas Edet transita per primo al GPM di Cima Paravenna davanti a Cuadrado e Hollmann. 12.50 I fuggitivi si stanno avvicinando allo scollinamento. 12.47 Ritmo regolare sia tra i battistrada che nel Gruppo di testa nell’affrontare questo primo GPM di giornata. 12.42 4? di vantaggio per i fuggitivi che si trovano lungo Cima Paravenna, salita che stanno affrontando anche gli uomini in Gruppo. 12.38 A breve verrà affrontato il primo GPM di giornata, quello di Cima Paravenna. 12.33 Tornando alla corsa, i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Attenzione, perchè la discesa che poterà i corridori ad Albenga sta favorendo ilche ha già risucchiato 20? ai dodici fuggitivi. 12.58 Gap invariato trae fuggitivi che hanno ancora 3’53” di vantaggio. 12.54 Nicolas Edet transita per primo al GPM di Cima Paravenna davanti a Cuadrado e Hollmann. 12.50 I fuggitivi si stanno avvicinando allo scollinamento. 12.47 Ritmo regolare sia tra iche neldi testa nell’affrontare questo primo GPM di giornata. 12.42 4? di vantaggio per i fuggitivi che si trovano lungo Cima Paravenna, salita che stanno affrontando anche gli uomini in. 12.38 A breve verrà affrontato il primo GPM di giornata, quello di Cima Paravenna. 12.33 Tornando alla corsa, i ...

