L'Europa in ordine sparso sui vaccini. Ora tocca anche a noi (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Europa ha fallito, dove non avrebbe mai dovuto fallire ed ora ci tocca correre ai privati. Stiamo parlando dei vaccini, l'unica arma di salvezza contro il Covid. Fiale che oggi non hanno prezzo e valgono (anche in termini economici) tanto quanto un Recovery Plan, per non parlare di morti e vita umana. Danimarca ed Austria ieri hanno annunciato di voler guardare anche oltre i contratti stipulati da Bruxelles, così in aggiunta al programma attualmente in vigore e concordato con la Ue, arriva il via libera alla trattativa con Israele per produrre e recuperare più dosi possibili del vaccino. Una scelta che arriva dopo quella della Repubblica Ceca, che non ha atteso i tempi dell'Ema per l'utilizzo di Sputnik, il vaccino russo, ed ha cominciato a vaccinare i suoi cittadini. Tra poco, uno alla volta, molti ...

