La frenata di Sanremo. Gli ascolti sono in calo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni La prima serata del Festival diè stata vista da 11,2 milioni di telespettatori. Amadeus punta a superare il 50% di share come nella passata edizione e si affida a Elodie e Laura Pausini per risalire negliBuona la prima, anche se poteva andare meglio. La prima puntata del festival diha avuto uno share del 46,4% nella prima parte (con 11 milioni e 176mila telespettatori). Un, rispetto all'edizione passata, di quasi quattro punti e che Amadeus cercherà di recuperare con la seconda serata in onda questa sera su Rai Uno. È andata meglio, invece, la seconda parte del programma che ha incollato agli schermi 4 milioni 212mila spettatori con uno share del 47,8%. Lo scorso anno la prima parte del programma venne seguita da 12 milioni 480mila spettatori (share del ...