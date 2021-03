Jaguar Land Rover - Bolloré: "I problemi di qualità ci costano 100 mila consegne all'anno" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La qualità costruttiva e la percezione che ne hanno i clienti possono danneggiare seriamente le Case automobilistiche: lo sa bene la Jaguar Land Rover, che ha infatti quantificato in circa 100 mila vendite perse all'anno lo scotto pagato per i problemi di affidabilità riscontrati in alcuni modelli e per la relativa insoddisfazione degli acquirenti. Il dato, secondo quanto riportato da Automotive News, è stato fornito direttamente dall'amministratore delegato del gruppo britannico, Thierry Bolloré, nel corso di un incontro con gli analisti finanziari. problemi di lunga data. "L'insoddisfazione dei nostri clienti è stata davvero dannosa per i nostri volumi di vendita", ha detto il top manager, citando un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lacostruttiva e la percezione che ne hi clienti possono danneggiare seriamente le Case automobilistiche: lo sa bene la, che ha infatti quantificato in circa 100vendite perse all'lo scotto pagato per idi affidabilità riscontrati in alcuni modelli e per la relativa insoddisfazione degli acquirenti. Il dato, secondo quanto riportato da Automotive News, è stato fornito direttamente dall'amministratore delegato del gruppo britannico, Thierry, nel corso di un incontro con gli analisti finanziari.di lunga data. "L'insoddisfazione dei nostri clienti è stata davvero dsa per i nostri volumi di vendita", ha detto il top manager, citando un ...

