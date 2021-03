Covid | Valotta Virgin Active | ' settore fitness abbandonato dal Governo | Draghi ci aiuti' 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - E alla vigilia della Giornata mondiale dell'obesità, promossa dalla World Obesity Federation e che quest'anno sarà celebrata domani e non a ottobre, Lucaricorda che "se negli Usa nell'anno delil 76 per cento della popolazione ha preso in media più di 8 kg, anche in Italia la situazione è molto preoccupante, secondo quanto dicono gli esperti". Per il direttore di"un risultato devastante per la nostra società, che nei prossimi anni si riverserà sui costi sociali, e lo Stato dovrà spendere ancora di più i spese sanitarie". "Il mio ottimismo dello scorso anno si è trasformato in scetticismo - dice- e soprattutto in scetticismo perché ho notato poca sensibilità sul tema dello sport. Anche in questo nuovoche non ha neppure un ...