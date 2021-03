Covid, Raul Casadei ricoverato in ospedale - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni Le condizioni dell'artista, 83 anni, sono peggiorate nelle ultime ore rendendo necessario il ricovero. Le sue condizioni non sarebbero al momento gravi. In isolamento anche i famigliari contagiati Il re del liscio romagnolo sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus. Raul Casadei è stato ricoverato nelle scorse ore all'ospedale Bufalini di Cesena dopo la scoperta, da parte del medico di famiglia, di un principio di polmonite. L'artista romagnolo, 83 anni lo scorso agosto, contagiatosi una settimana fa sarebbe in buone condizioni, come riporta il Resto del Carlino, ma l'età avanzata preoccupa. nodo 1870101 A dare le prime notizie sulle condizioni di salute di Raul Casadei è stato il quotidiano bolognese, che ha riportato il racconto della ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni Le condizioni dell'artista, 83 anni, sono peggiorate nelle ultime ore rendendo necessario il ricovero. Le sue condizioni non sarebbero al momento gravi. In isolamento anche i famigliari contagiati Il re del liscio romagnolo sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus.è statonelle scorse ore all'Bufalini di Cesena dopo la scoperta, da parte del medico di famiglia, di un principio di polmonite. L'artista romagnolo, 83 anni lo scorso agosto, contagiatosi una settimana fa sarebbe in buone condizioni, come riporta il Resto del Carlino, ma l'età avanzata preoccupa. nodo 1870101 A dare le prime notizie sulle condizioni di salute diè stato il quotidiano bolognese, che ha riportato il racconto della ...

