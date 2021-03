Covid | arriva la proroga sullo stop ai licenziamenti | ecco fino a quando

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Decreto Sostegno,no interessanti novità per molti lavoratori italiani e non solo.le ultimissime. Ipotesi 2 miliardi ai vaccini,ai: tutte le novità del Decreto Sostegno Secondo una ipotesi preliminare del decreto Sostegno che in questa settimana sarà oggetto di riunioni continue, ci sono alcune misure che potranno far felici gli italiani. Ci sarà unaaial 30 giugno, la sospensione dell'invio di nuove cartelle per altri due mesi, marzo e aprile, ed altre novità interessanti. Verranno stanziati altri due miliardi di euro per i vaccini contro il Coronavirus, compreso il trasporto, la somministrazione e le terapie anti-. Per i vaccini si delinea ...