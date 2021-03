Corsport | “Più Maradona stava peggio e meno lo curavano” 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’8 marzo inizierà il lavoro della commissione medica nominata dalla magistratura per valutare eventuali responsabilità sulla morte di Maradona alla luce del quadro clinico emerso antecedente. Non ci si aspettano tempi brevi purtroppo perché i tasselli da mettere insieme sono numerosi, come riassunto dal Corriere dello Sport “Più Diego stavalo curavano” questa la sintesi a cui è giunta la Procura di San Isidro nelle indagini sulla morte di Maradona. Quanto è emerso dalle intercettazioni e dalle perquisizioni arricchisce un corposo fascicolo in cui c’è materiale per per andare davanti al giudice di garanzia per una valutazione dell’accusa di omicidio colposo per negligenza dei sette indagati: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz che curò il Pibe nei mesi precedenti il decesso, ...