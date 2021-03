Con Biden niente Mosca cieca Parla l’amb Aragona

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il nuovo round di sanzioni del governo americano e dell’Ue contro il governo russo per il caso Navalny dimostra che i tempi non sono maturi per una nuova Pratica di Mare. Giusto tenere aperto un canale con il Cremlino, commenta Giancarlo, già ambasciatore italiano ae segretario generale dell’Osce, purché sia ristretto, per il momento, a una “cooperazione settoriale”. Ambasciatore, qual è la vera novità dell’ultimo giro di sanzioni? Siamo di fronte a un cambio di passo a Washington.ha mandato due messaggi. Vuole discostarsi dalla linea di Trump, e tornare a un approccio di coordinamento e dialogo con gli alleati europei. Serve una nuova sede per una strategia transatlantica sulla Russia? L’elaborazione di una strategia congiunta fra Europa e Stati Uniti nei confronti della Russia ha una sede naturale, la Nato. Che ...