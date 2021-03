Claudio Santamaria, un dettaglio che non è sfuggito (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudio Santamaria è senza alcun dubbio un grandissimo attore. Ma ecco che un dettaglio non è certo sfuggito e passato inosservato. Ieri sera il Festival di Sanremo 2021 ha aperto le sue porte. Ma all’occhio più attento del pubblico non è sfuggito di certo di intravedere anche la presenza dell’attore Claudio Santamaria. Che ci faceva? Leggi su youmovies (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è senza alcun dubbio un grandissimo attore. Ma ecco che unnon è certoe passato inosservato. Ieri sera il Festival di Sanremo 2021 ha aperto le sue porte. Ma all’occhio più attento del pubblico non èdi certo di intravedere anche la presenza dell’attore. Che ci faceva?

IlContiAndrea : Quadro di stasera di Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra #SanremoSempre #Sanremo2021 - IlContiAndrea : Claudio Santamaria con Francesca Barra, Monica Guerritore, Emma, Fiorello e il primo ballerino dell'Opera di Roma G… - IRONL0KI : AH HO CAPITO STA ASPETTANDO LA MEZZANOTTE ANCHE PER CLAUDIO SANTAMARIA PERCHÉ LUI È UN ALTRO NON ADATTO PER LA FASC… - callmesarah_ : Ma chissene frega di Ermal il voglio vedere Claudio Santamaria su Bam Bam Twist #Sanremo2021 - RaffaBla91 : Sì vabbè, ok bravi ma mo uscitemi Claudio Santamaria!!! #Sanremo2021 -