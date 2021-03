Cagliari - Bologna 1 - 0, Rugani regala i tre punti ai sardi (Di giovedì 4 marzo 2021) Cagliari, 3 marzo 2021 " Basta un gol di Rugani al Cagliari per superare il Bologna . Il gol decisivo arriva nel primo tempo, quando l'ex difensore della Juventus svetta su Orsolini su un corner dalla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 3 marzo 2021 " Basta un gol dialper superare il. Il gol decisivo arriva nel primo tempo, quando l'ex difensore della Juventus svetta su Orsolini su un corner dalla ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 1-0 Bologna Milan 1-1 Udinese Genoa 1-1 Sampdoria Benevento 0-3 Verona Atalanta 5-1 Cr… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Bologna 1-0, rete di Rugani D. (CAG) - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - chemisonoperso1 : Tutti i gol della #SerieA su - 1000Cuori : ?? Cagliari-Bologna 1-0: i ragazzi di Mihajlovic cedono ad un Cagliari ordinato e voglioso ?? -