Borse 3 marzo, Piazza Affari in rosso. Sale lo spread (Di giovedì 4 marzo 2021) Borse 3 marzo, nuova giornata contrastata per i mercati del Vecchio Continente. L'unica negativa è Piazza Affari. ROMA – Borse 3 marzo. Ancora una volta i mercati europei chiudono la seduta in modo contrastata. La ripresa della pandemia e il rischio di nuove restrizioni continuano a pesare sugli indici. Un quadro complessivo davvero complicato. In molti si aspettavano un cambio di passo nella seconda parte del primo trimestre, ma l'epidemia non sembra voler mollare la presa con le varianti e difficilmente ci sarà una ripresa preventivata. L'arrivo delle temperature più calde potrebbero facilitare una ripartenza dei consumi, ma per averne la certezza bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

