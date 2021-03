Bernardeschi | «Euro 2020 un orgoglio Arriviamo carichi»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Federicoparla in vista di, che comincerà tra 100 giorni esatti. Le parole del giocatore azzurro A cento giorni da, Federicoparla ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’esterno della Juventus. «Lo aspettiamo tutti. Lo aspetta l’Italia, i ragazzi, il ct… Lo aspettano tutti con entusiasmo. Abbiamo fatto un percorso strabiliante con grandi risultati. Ci, devo dire che è una grandissima soddisfazione e un grandissimoper l’Italia intera». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Bernardeschi aspetta Euro 2020: «Ci arriviamo carichi, è un grande orgoglio» - - berno78 : RT @PagliariCarlo: 'Var-iazioni sul tema' di F. Bernardeschi, Italia 2021 Base d'asta 150.000 euro. Aggiudicato alla vecchia Signora, info… - PagliariCarlo : 'Var-iazioni sul tema' di F. Bernardeschi, Italia 2021 Base d'asta 150.000 euro. Aggiudicato alla vecchia Signora,… - Pasky973 : #ibrahimovic a #Sanremo21 e #Bernardeschi che decide una partita? ?????? Tutto è possibile allora... Domani vado a com… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi Euro

Juventus News 24

Federicoparla in vista di2020, che comincerà tra 100 giorni esatti. Le dichiarazioni del giocatore della ...... il più caro al mondo ma non la clausola di rescissione dell'argentino pari a 700 milioni di. ...dialoga con Griezmann e segna il goal del 2 - 0 su calcio di rigore regalato da. Forse ...Federico Bernardeschi parla in vista di Euro 2020, che comincerà tra 100 giorni esatti. Le dichiarazioni del giocatore della Juventus ...Bernardeschi è stato protagonista della vittoria della Juventus sullo Spezia. È lecito chiedersi se le critiche nei suoi confronti siano meritate?