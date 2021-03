Basket femminile: Italia in seconda fascia nel sorteggio degli Europei 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono state rivelate le quattro fasce nelle quali le 16 squadre qualificate verranno divise nel sorteggio che lunedì darà vita ai gironi degli Europei femminili del prossimo giugno, in programma tra Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 del sesto mese dell’anno. Di seguito la suddivisione delle fasce, effettuata in base al risultato degli Europei 2019 e, in subordine, al piazzamento nelle qualificazioni all’edizione che vedremo in scena fra tre mesi. fascia 1 – Spagna, Francia, Serbia, Belgio fascia 2 – Svezia, Russia, Slovenia, Italia fascia 3 – Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Turchia fascia 4 – Slovacchia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia Dal momento che ospitano la manifestazione, Francia e Spagna hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono state rivelate le quattro fasce nelle quali le 16 squadre qualificate verranno divise nelche lunedì darà vita ai gironifemminili del prossimo giugno, in programma tra Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 del sesto mese dell’anno. Di seguito la suddivisione delle fasce, effettuata in base al risultato2019 e, in subordine, al piazzamento nelle qualificazioni all’edizione che vedremo in scena fra tre mesi.1 – Spagna, Francia, Serbia, Belgio2 – Svezia, Russia, Slovenia,3 – Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Turchia4 – Slovacchia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia Dal momento che ospitano la manifestazione, Francia e Spagna hanno ...

