AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB ' più veloce di una RTX 3070' annunciata ufficialmente | prezzo e dettagli

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La famiglia AMDRX 6000 ha un nuovo membro: si tratta dell'AMDRXXT, una scheda grafica che permette di accedere ai vantaggi dell'architettura RDNA2 e li avvicina grazie al fatto che è il modello più conveniente del famiglia. Pertanto, mentre le sue sorelle maggiori si sono concentrate sull'abilitazione del gioco in 4K - in particolare RX 6900 XT - qui AMD riduce un po' la domanda e indirizza questa grafica ai giocatori che vogliono giocare a 1440p con il massimo livello dio. Sebbene la nuovaRXXT sia una tacca sotto il resto di questa famiglia, possiede caratteristiche notevoli. In termini di specifiche, AMDRXXT racchiude la GPU Navi 22 XT che dispone di 40 Compute Unit. I core funzionano a una ...

Infine, AMD ha parlato di Radeon Boost: la novità è il supporto al Variable Rate Shading (VRS) nei titoli DirectX 12. La tecnologia può quindi ridurre la risoluzione o il tasso di shading di alcune ... Durante la presentazione della Radeon RX 6700 XT, AMD ha annunciato che Smart Access Memory (SAM) si potrà attivare anche sulle piattaforme con CPU Ryzen 3000. Rimane il requisito di una motherboard d ... AMD presenta le Radeon RX 6700 XT, in arrivo a marzo | La scheda è pensata per l'utenza che gioca a 1440p, e va a sfidare la RTX 3070 di Nvidia.