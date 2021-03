Adozione libri di testo, quest’anno si possono modificare. Indicazioni per procedure corrette e in sicurezza (Di mercoledì 3 marzo 2021) libri di testo: lo scorso anno l'emergenza Coronavirus impose uno stop alle procedure usuali per la proposta di modifica, tranne in casi eccezionali. Quest'anno invece le condizioni sono diverse e ci sono le condizioni per poter svolgere in sicurezza gli incontri tra i rappresentanti delle casi editrici e i docenti. Indicazioni USR Emilia Romagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021)di: lo scorso anno l'emergenza Coronavirus impose uno stop alleusuali per la proposta di modifica, tranne in casi eccezionali. Quest'anno invece le condizioni sono diverse e ci sono le condizioni per poter svolgere ingli incontri tra i rappresentanti delle casi editrici e i docenti.USR Emilia Romagna. L'articolo .

