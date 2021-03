YouTube ha sospeso (di nuovo) Rudy Giuliani (Di martedì 2 marzo 2021) Un piccolo record per l’ex sindaco di New York e fido avvocato di Donald Trump. In poco più di due mesi, infatti, Rudy Giuliani è riuscito a far sospendere il proprio canale YouTube per aver violato i regolamenti e la policy del social network dei video. L’ultimo provvedimento si aggiunge a quello per cui il repubblicano ha già pagato pegno nel mese di gennaio. A differenza della scorsa volta, però, YouTube sospende Rudy Giuliani per ben due settimane: in questo lasso di tempo, dunque, l’avvocato di Trump non potrà caricare alcun video. E questo secondo avvertimento apre le porte a una possibile futura cancellazione coatta del suo profilo. LEGGI ANCHE > Trump ha ufficialmente chiesto di tornare su Facebook Se la prima sospensione, quella di gennaio, era riferita solamente alla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 marzo 2021) Un piccolo record per l’ex sindaco di New York e fido avvocato di Donald Trump. In poco più di due mesi, infatti,è riuscito a far sospendere il proprio canaleper aver violato i regolamenti e la policy del social network dei video. L’ultimo provvedimento si aggiunge a quello per cui il repubblicano ha già pagato pegno nel mese di gennaio. A differenza della scorsa volta, però,sospendeper ben due settimane: in questo lasso di tempo, dunque, l’avvocato di Trump non potrà caricare alcun video. E questo secondo avvertimento apre le porte a una possibile futura cancellazione coatta del suo profilo. LEGGI ANCHE > Trump ha ufficialmente chiesto di tornare su Facebook Se la prima sospensione, quella di gennaio, era riferita solamente alla ...

